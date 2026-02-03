Bilecik'te Emniyet Değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika
Yerel

Bilecik'te Emniyet Değerlendirmesi

Bilecik\'te Emniyet Değerlendirmesi
03.02.2026 11:15
Vali Sözer, yeni Emniyet Müdürü Çağlar ile asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Erdem Çağlar ile birlikte asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Erdem Çağlar'a hayırlı olsun ziyaretinde, il genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile güvenlik uygulamaları ele alındı. Emniyet teşkilatının il genelinde sürdürdüğü faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Bilecik'te huzur ve güvenliğin teminatı olan emniyet teşkilatımızın, yeni İl Emniyet Müdürümüzle birlikte çalışmalarını aynı özveriyle sürdüreceğine inanıyorum. Tüm personelimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bilecik, Asayiş, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:47
