Bilecik\'te Emniyet Değerlendirmesi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Erdem Çağlar ile birlikte asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Erdem Çağlar'a hayırlı olsun ziyaretinde, il genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile güvenlik uygulamaları ele alındı. Emniyet teşkilatının il genelinde sürdürdüğü faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Bilecik'te huzur ve güvenliğin teminatı olan emniyet teşkilatımızın, yeni İl Emniyet Müdürümüzle birlikte çalışmalarını aynı özveriyle sürdüreceğine inanıyorum. Tüm personelimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK