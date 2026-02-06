Bilecik\'te Genç Kız Futsal Müsabakaları Devam Ediyor

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Genç Kız Futsal Müsabakaları devam ediyor.

Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Spor Faaliyetleri Genç Kız Futsal Müsabakaları, sporcuların centilmence mücadelesine sahne oluyor. Organizasyon kapsamında farklı okullardan takımlar, turnuva boyunca sahada performans sergiliyor. Genç sporcuların hem sportif gelişimlerine hem de takım ruhu kazanmalarına katkı sağlayan müsabakalar, izleyiciler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen bu organizasyonda mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK