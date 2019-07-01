Son Dakika Haberleri: Bilecik'te İl İdare Şube Başkanları toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Bilecik'te İl İdare Şube Başkanları toplantısı

1 saat önce

Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları ve İl İdare Şube Başkanlarıyla buluştu.

Bilecik'te İl İdare Şube Başkanları toplantısı, System.String[]
Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları ve İl İdare Şube Başkanlarıyla buluştu.

Vali Şentürk başkanlığında kamu kurumlarının imkan ve kabiliyeti, görev ve sorumluluklarının yanında kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği faaliyetleri görüşüldü.
İl Özel idaresi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Şentürk, şunları kaydetti:

"Bizler bir taraftan kamu hizmeti veren, bir taraftan da kamu hizmeti alan kişileriz. Eksikliklerimizi tamamlayarak daha kaliteli kamu hizmeti vermek için çalışacağız. Bu tür toplantılar, kendi içimizde birbirimizi tanıyacağımız ve birbirimizin faaliyetleri noktasında doğrudan müdahil olabileceğimiz bir çekirdek aile toplantılarıdır. Biz bir çekirdek aileyiz. Kamu hizmetlerini hep birlikte yürüteceğiz. Kamu hizmeti ailesi olarak huzurlu, birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayan bir şekilde çalışacağız. Yapılanların daha iyisini yapma sorumluluğumuz var. Farklı etkinliklerle daha mükemmelini yakalamalıyız. Kurumlarımızda proje hazırlama kültürü oluşturmak amacıyla her kurumdan en az 3 kişilik personel belirleyeceğiz. Bunu önemsiyorum. Proje çağrılarını takip edeceğiz. Proje fonlarından ilimizin daha fazla faydalanmasını sağlayacağız. Vatandaşımızın sorunlarını çözerken, mesai arkadaşlarımızın da sorunlarıyla ilgileneceğiz."

Şentürk'ün konuşmasının ardından kamu kurumları yapılan çalışmalar ve kurumsal kapasiteleri hakkında sunum yaptı.
Ayrıca Şentürk başkanlığında İlçe Kaymakamları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz'ında katılımıyla 2019 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) izleme toplantısı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:31 Kaynak: AA
Necati Şentürk, Osman Yılmaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çaycının 3 bin liraya imal ettiği araç 90 kilometre hıza ulaşıyor Metil alkol şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti 80 yıllık demir ustası makinelere yenik düştü İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarını yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 17:25:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te İl İdare Şube Başkanları toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]