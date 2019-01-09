Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Karla Mücadele Çalışmaları

Bilecik'te Karla Mücadele Çalışmaları

1 saat önce

Bilecik Belediyesi, karla mücadele kapsamında çalışmaları sürdürüyor.

Bilecik'te Karla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Bilecik Belediyesi, karla mücadele kapsamında çalışmaları sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, kar yağışıyla birlikte ana arter ve ara sokaklarda çalışma yaptığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nihat Can, ekiplerin cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda da temizleme çalışmalarını gerçekleştirildiklerini bildirdi.

Can, karla mücadele ekiplerinin ve diğer birimlerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Cadde ve sokaklarla kaldırımları ulaşıma açıyoruz. Yaklaşık 40 personelimizin yanı sıra kar küreme ve tuzlama araçlarımız, iş makinelerimiz, traktör ve solüsyon araçlarımızla görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:44 Kaynak: AA

Nihat Can, Bilecik, Güncel
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