Bilecik\'te Kreş Hizmetleri Değerlendirildi

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kreş hizmetleri masaya yatırıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdürlüğüne bağlı Kreş Birimi ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda Bilecik genelinde faaliyet gösteren kreşlerin mevcut durumu, sunulan hizmetlerin kalitesi ve gerçekleştirilen denetim süreçleri hakkında detaylı bilgi alındı. Toplantıda çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim almasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken, hizmet standartlarının artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim alması, geleceğimizin teminatı açısından büyük önem taşımaktadır" dedi. - BİLECİK