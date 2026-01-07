Bilecik\'te Motosiklet-Minibüs Çarpıştı

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Arapdede Köy yolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki Emin Ç. idaresindeki 11 EC 004 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Osman Ö. idaresindeki 05 AAJ 059 plakalı minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Emin Ç. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kerime Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

29 bin 99 TL ceza

Öte yandan 05 AAJ 059 plakalı minibüs sürücüsü Osman Ö.'nin sürücü belgesi bulunmadığı ve araç muayene süresi geçmiş olduğundan 29 bin 99 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK