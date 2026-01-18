Bilecik'te Polis İntikamı: Eski Eşiyle Evlene Polis Vuruldu - Son Dakika
Bilecik'te Polis İntikamı: Eski Eşiyle Evlene Polis Vuruldu

Bilecik\'te Polis İntikamı: Eski Eşiyle Evlene Polis Vuruldu
18.01.2026 22:36
Bir polis, eski eşinin evlendiği polis memurunu Bilecik'te silahla yaraladı. Olay araştırılıyor.

Bilecik'te bir polis memuru, eski eşinin evlendiği polis memurunu silahla vurarak yaraladı.

Olay, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, polis memuru S.Y., polis olan eski eşi A.Ç. ile evlenen ve ilk eşini ve çocuğunu görmek için Bilecik'e gelen polis memuru H.Ç.'yi tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı. Yaralı polis memuru H.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince sevk edildiği Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş çaplı önlem alan polis ekipleri, ardından olay yerini jandarmaya teslim etti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Polis memuru S.Y.'nin Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaptığı, silahla yaraladığı H.Ç.'nin ise Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

23:31
