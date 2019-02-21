Bilecik'te Seçim Güvenliği Toplantısı

Bilecik'te Vali Bilal Şentürk başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Bilecik'te Vali Bilal Şentürk başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.





Vali Şentürk, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, milletin iradesinin sandığa en iyi şekilde yansıması için kamu kurum ve kuruluşlarına görevler düştüğünü söyledi.



Seçimlerin huzurlu ve güven ortamı içinde gerçekleşmesini sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınacağını belirten Şentürk, "Görevimiz, vatandaşın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamak. Seçim sürecinin de Bilecik genelinde huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli tedbirleri alacağız." dedi.



Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen ve Mustafa Kemal Özgün ile İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Faruk Dirgen ve ilçe kaymakamları ile ilgililerin katıldığı toplantıda, seçim tedbirleri görüşüldü.

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