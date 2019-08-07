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Bilecik'te yaz Kur'an kursları kapanış programı

1 saat önce

Bilecik'te İl Müftülüğünce düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.

Bilecik'te yaz Kur'an kursları kapanış programı, System.String[]
Bilecik'te İl Müftülüğünce düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Bilal Şentürk, yaklaşık 8 bin öğrencinin kurslara katıldığını söyledi.
Camilerin, dinin temel esaslarının doğru öğretildiği yerler olduğunu belirten Şentürk, şöyle konuştu:
"Buralarda daha etkin katılımlı bir şekilde çocuklarımıza dinimizi öğretmeliyiz. Yaz Kur'an kurslarımızı daha dinamik kılmamız lazım. Hep beraber en ideal insanların yetiştirilmesi için çalışacağız. Bu topraklarda yaşayan insanların, sıradan bir birey değil de her yönüyle donanımlı, yaşantısıyla örnek olması lazım. Daha iyiye hep beraber ulaşacağız. Eğitim öğretim kesintiye gelmez, son nefesimizi verinceye kadar devam etmesi gereken süreçtir."
İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu da camilerin, Kur'an kurslarının çocuklarla şenlendiğini ve daha anlamlı hale geldiğini vurguladı.
Konuşmaların ardından katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan gösterileri izledi.
Şeyh Edebali, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:01 Kaynak: AA
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