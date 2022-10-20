Bilge Yılmaz: Yol Haritamız Belli, Neler Yapacağımız Net. Tek Eksik Sandık… Kaçış Yok, Ona da Az Kaldı - Son Dakika
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Bilge Yılmaz: Yol Haritamız Belli, Neler Yapacağımız Net. Tek Eksik Sandık… Kaçış Yok, Ona da Az Kaldı

20.10.2022 17:11
Bilge Yılmaz: Yol Haritamız Belli, Neler Yapacağımız Net. Tek Eksik Sandık… Kaçış Yok, Ona da Az Kaldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 10,5'e indirmesi için, “Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Ancak ortada üzerine konuşulmaya değer bir şey yok. O yüzden kararı değil, iktidara geldiğimizde para politikasında atacağımız adımları konuşalım. Yol haritamız belli, neler yapacağımız net. Tek eksik sandık… Kaçış yok, ona da az kaldı” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 10,5'e indirmesi için, "Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Ancak ortada üzerine konuşulmaya değer bir şey yok. O yüzden kararı değil, iktidara geldiğimizde para politikasında atacağımız adımları konuşalım. Yol haritamız belli, neler yapacağımız net. Tek eksik sandık… Kaçış yok, ona da az kaldı" dedi.

TCMB politika faizini indirdi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, iyi partinin ekonomi politikalarının yer aldığı https://iyiparti.org.tr/ekonomide-kurtulus-programii-istikrar-ve-eylem-plani internet sitesinin linkini de ekleyerek sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Ancak ortada üzerine konuşulmaya değer bir şey yok. O yüzden kararı değil, iktidara geldiğimizde para politikasında atacağımız adımları konuşalım. Yol haritamız belli, neler yapacağımız net. Tek eksik sandık… Kaçış yok, ona da az kaldı.

Kısa vadede; kapsamlı enflasyon hedeflemesine geçilecek, 3'er aylık dezenflasyon patikası kamuoyuyla paylaşılacak, kredi kararları piyasa mekanizmalarına bırakılacak, TCMB'ye bağımsız ve liyakatlı bir yönetim atanacak, döviz kuruna keyfi müdahaleler durdurulacak

Orta vadede; Para Politikası Kurulu (PPK) bilgi notu faizi kararı öncesi kamuoyuyla paylaşılacak, PPK üyelerinin oy dağılımı açıklanacak, rezerv yönetimi şeffaflaştırılacak, TCMB bağımsızlığı anayasal güvence altına alınacak."

Kaynak: ANKA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilge Yılmaz: Yol Haritamız Belli, Neler Yapacağımız Net. Tek Eksik Sandık… Kaçış Yok, Ona da Az Kaldı - Son Dakika

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