Bilgehanelerden

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler tarafından yürütülen "Eğitimli Aileler Bilge Nesiller" projesi kapsamında "Ailede Pozitif Disiplin" konferansı gerçekleştirildi.



Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler'in düzenlediği "Eğitimli Aileler Bilge Nesiller" projesi kapsamında gerçekleştirilen konferanslar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve "Ailede Pozitif Disiplin" konusunun işlendiği konferansa konuşmacı olarak Klinik Psikolog ve Psikoterapist Rukiye Karaköse katıldı.



"Eğitim eş seçimiyle başlar"



Velilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, ebeveynlerin çocuğun kişilik gelişiminde en etkili faktör olduğunu kaydeden Rukiye Karaköse, çocukların nasihatten çok iyi örneğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Karaköse, "Çocuklara doğru ol, dürüst ol, bunu yap, bunu yapma diyoruz. Ondan daha önemlisi bizim onlara nasıl örnek olduğumuz. Eğitim anne kucağında başlamaz, eğitim anne karnında da başlamaz, eğitim eş seçimiyle başlar. Yani ben çocuğum için baba seçerken, çocuğum için anne seçerken, çocuğun eğitimiyle ilgili ilk adımı atmış oluyorum" dedi.



Konferansın devam ettiği anlarda Bilgehane öğrencileri de başka bir salonda tiyatro ile eğlendi. Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyunda çocuklara adaletli olmanın önemi anlatıldı.



"Eğitimli Aileler Bilge Nesiller" projesi kapsamında Bilgehaneler'in eğitim planlamasında ailelerin çocuk eğitimine aktif katılımını sağlamak ve aile bağlarını güçlendirmek amacıyla yıl boyunca alanında uzman kişilerin eğitimleri devam edecek. - KONYA