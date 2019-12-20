Bilgi evinde Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilgi evinde Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği - Son Dakika

Bilgi evinde Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği

6 saat önce

Tokat Belediyesi Yeşilırmak Bilgi Evi'nde, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bilgi evinde Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği, System.String[]

Tokat Belediyesi Yeşilırmak Bilgi Evi'nde, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yerli malı kullanmaya teşvik etmek amacıyla velilerin destekleriyle öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler, çocuklara dağıtıldı. Haftanın önemi anlatılan programda minik öğrenciler, hoşça vakit geçirerek gönüllerince eğlendi.

Yeşilırmak Bilgi Evi sorumlusu İnan Sezgin, çocukların ve ailelerin hafta boyunca düzenlenen etkinliklere yoğun katılım sağladıklarını söyledi.

Başkanları Eyüp Eroğlu tarafından hizmete açılan Yeşilırmak Bilgi Evi'nin çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağladığını anlatan Sezgin, "Açtığımız 26 farklı kursta 407 öğrencimiz eğitimlerine devam ediyor. Bir yandan eğitim, etüt faaliyetlerimiz sürerken, sosyal faaliyetlerimize de ağırlık veriyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle çocuklarımızı Türk malı kullanmaya teşvik ettik." dedi.

Tokat Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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