Bilgin'den Bahçeli'ye Ziyaret

(ANKARA)- AK Parti Milletvekili Vedat Bilgin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

AK Parti Milletvekili Vedat Bilgin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makamında ziyaret etti. Bilgin, görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabından şu ifadeler ile aktardı:

"MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli'yi ziyaret edip 'Akademi' tarihine dair yayımlanan 'Beşevler Çevresi' kitabını takdim ettik. Ayrıca Türkiye ve dünyaya dair bir ufuk turu yapma fırsatı da bulduk. Devlet Ağabey'e ev sahipliği için teşekkür ederim."