Bilgisayar korsanları 2,8 milyon dolar değerindeki 91 adet NFT'yi çaldı - Son Dakika

Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş Bored Ape Yacht Club'a ait yaklaşık 2,8 milyon dolar değerindeki 91 takas edilemez dijital varlık NFT'nin, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yapılan kimlik avı saldırısında çalındığı belirtildi.

Techradar'da yer alan habere göre, 450 milyon değerindeki girişim olan ve BAYC adıyla bilinen Bored Ape Yacht Club'a ait Instagram hesabı bilgisayar korsanlarınca hacklendi.

BAYC'nin kurucu ortağı Garga, bilgisayar korsanlarının aralarında 4 Bored Apes, 6 Mutant Apes ve 3 Bored Ape Kennel Club NFT'sinin de bulunduğu 91 NFT'yi çaldığını açıkladı. Garga, "bir daha Instagram'da önemli hiçbir şeyin paylaşılmayacağını" söyledi.

Korsanların çaldığı 91 NFT'nin 2,8 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türk Dil Kurumu ile yapılan ortak çalışmada, "NFT" terimini "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlemişti. NFT, herkesin erişebildiği bir dijital veri tabanında depolanan ve sahiplik kanıtı bulunan takas edilemez dijital varlıkları nitelendiriyor.

Bored Ape Yacht Club ise Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş ve üyelerine ayrılmış sanal salonu ve değiştirilemez bir token koleksiyonu olan sanal platform.