Son Dakika Haberleri: Bilim insanları trafik sıkışıklığına karşı karıncaları örnek gösteriyor: Karıncalar nasıl yapıyor?
Son Dakika Dünya Bilim insanları trafik sıkışıklığına karşı karıncaları örnek gösteriyor: Karıncalar nasıl yapıyor?

Bilim insanları trafik sıkışıklığına karşı karıncaları örnek gösteriyor: Karıncalar nasıl yapıyor?

55 dakika önce

Dünya metropollerinin en büyük sorunlarından biri şüphesiz ki çok vaktimizin harcandığı trafik sıkışıklığı. Bu soruna çözüm arayan bilim insanları, yollardaki trafik tıkanıklığını azaltmak için karıncaların toplu halde nasıl davrandığını inceledi.

Bilim insanları trafik sıkışıklığına karşı karıncaları örnek gösteriyor: Karıncalar nasıl yapıyor?, System.String[]

Dünya metropollerinin en büyük sorunlarından biri şüphesiz ki çok vaktimizin harcandığı trafik sıkışıklığı. Bu soruna çözüm arayan bilim insanları, yollardaki trafik tıkanıklığını azaltmak için karıncaların toplu halde nasıl davrandıklarını inceledi.


ABD'nin Arizona Üniversitesi ve Fransa'nın Toulouse Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, eLife dergisinde yayınlanan bir çalışmada, karıncaların çok büyük yoğunlukta bile trafiğin akşını sağlamak için durmadan nasıl hareket ettiklerini araştırdı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Arizona Üniversitesi, Euronews, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:59 
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