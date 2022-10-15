Bilim insanları, yılan balıklarının gizemli yolculuğunu Sargasso Denizi'ne kadar izledi - Son Dakika
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Bilim insanları, yılan balıklarının gizemli yolculuğunu Sargasso Denizi'ne kadar izledi

15.10.2022 13:48
Bilim insanları, yılan balıklarının gizemli yolculuğunu Sargasso Denizi'ne kadar izledi

Yapılan bir araştırmada, bilim insanları yılan balıklarını ilk kez Sargasso Denizi'ne kadar takip etti.

Yapılan bir araştırmada, bilim insanları yılan balıklarını ilk kez Sargasso Denizi'ne kadar takip etti.

"Scientific Reports" dergisinde yayınlanan çalışmada, uzmanlar, her yıl Avrupa'daki nehirleri terk ederek, tek bir sefer üremek için Sargasso Denizi'ne uzanan göç yolculuğu incelendi.

Araştırmacılar, uydu yardımıyla yılan balıklarını son durakları olan Sargasso Denizi'ne kadar takip etti.

Çalışmanın baş yazarı Ros Wright, "Yılan balıklarını Sargasso Denizi'ne kadar ilk kez takip etme imkanı bulduk ve yetişkin Avrupa yılan balıklarının yumurtlama alanlarına ulaşıldığına ilişkin ilk kanıta sahip olduğumuz için memnunuz." dedi.

Wright, araştırmanın yılan balıklarının uzun göç yolculuğunun bilinmeyenlerini ortaya çıkaracağını aktardı.

Araştırma neticesinde elde edinilen bilgilerle nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına yardımcı olunacağı belirtildi.

Üreme alanları Meksika Sargasso Körfezi olan yılan balığı, körfezin 500 metre altında üredikten sonra larva olarak su yüzeyine çıkıyor. Değişim geçiren hayvan, ardından okyanusu geçerek Cebelitarık bölgesine kadar ulaşıyor. Tamamen yüzebilecek duruma geldikten sonra da Ege Denizi'ne varıyor.

Yaşam alanı olarak ağırlıklı tatlı su bölgesini seçen yılan balığı, Ege'nin ardından en uzun yaşayabileceği yerlerden biri olan Bafa Gölü'ne ulaşıyor.

Şaşırtıcı bir yaşam öyküsüne sahip yılan balığı, 3 yılda yaklaşık 7 bin kilometre kat ederek geldiği Bafa'da belirli olgunluğa eriştikten sonra üremek için tekrar Sargasso Körfezi'ne gidiyor ve yaşam döngüleri de burada sona eriyor.

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Kaynak: AA

Ege, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim insanları, yılan balıklarının gizemli yolculuğunu Sargasso Denizi'ne kadar izledi - Son Dakika

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