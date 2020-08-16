Bilirkişilik eğitimini başarıyla tamamlayan avukatlara sertifikaları verildi - Son Dakika

Bilirkişilik eğitimini başarıyla tamamlayan avukatlara sertifikaları verildi

Erzincan Barosu tarafından düzenlenen bilirkişilik eğitimini başarıyla tamamlayan avukatlara sertifikaları verildi.

Erzincan Barosu tarafından düzenlenen bilirkişilik eğitimini başarıyla tamamlayan avukatlara sertifikaları verildi. Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "13.08.2020-15.08.2020 tarihleri arasında düzenlediğimiz "Aktüerya Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimini" başarıyla tamamlayan 33 meslektaşlarımıza sertifikalarını takdim ettik. Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Program süresi 24 saattir. Eğitim seminerinin kapsamını; a) Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar. b)Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar. c) Destekten Yoksun Kalma Zararları. d) Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar oluşturmaktadır. Meslektaşımız Hakan Erdem'e güzel sunumu ve verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz." dedi. - ERZİNCAN

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 14:46

Kaynak: İHA

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