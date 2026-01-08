Biman, Karaçi'den Dakka'ya Uçuşları Yeniden Başlatıyor

DAKKA, 8 Ocak (Xinhua) -- Bangladeş'in önde gelen ulusal havayolu şirketi Biman Bangladeş Havayolları, ocak ayının ilerleyen günlerinde Pakistan'ın Karaçi kentinden Bangladeş'in başkenti Dakka'ya direkt uçuşları yeniden başlatmaya hazırlanıyor.

Havayolu şirketinin üst düzey yetkililerinden Büşra İslam çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada seferlerin 29 Ocak'ta yeniden başlayacağını ve perşembe ile cumartesi günleri olmak üzere haftada iki uçuş gerçekleştirileceğini söyledi.

İslam, "Bangladeş ile Pakistan arasındaki direkt uçuşları 10 yılı aşkın bir aranın ardından yeniden başlatıyoruz" dedi.

Havayolu yetkilileri, hizmetin yeniden başlatılması konusunda Pakistan ile birkaç aydır görüşmeler yürüttüklerini belirtti.