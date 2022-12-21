Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğunu kucağına alıp boyundan öpen bina görevlisi, "sarkıntılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğunu kucağına alıp boyundan öpen bina görevlisi, "sarkıntılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

21.12.2022 14:41
Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğunu kucağına alıp boyundan öpen bina görevlisi, "sarkıntılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de 5 yaşındaki M.Y.'yi kucağına alıp, boynunu öptüğü iddiasıyla "cinsel istismar" suçundan tutuksuz yargılanan bina görevlisi Ş.Ç., eyleminin "sarkıntılık" kapsamında kaldığı gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen 2 Eylül'de Kayseri'de meydana gelen olayda; bina görevlisi S.Ç. kira alacağı için M.Y.'nin yaşadığı eve geldi. Mağdur kızın teyzesinin eski kocası da olduğu öne sürülen şüpheli bina görevlisi Ş.Ç.'nin, binaya ait garajda mağduru kucağına oturttuğu, ardından boynundan öptüğü iddia edildi.

ANNESİ BANYO YAPTIRIRKEN BOYNUNDAKİ MORLUĞU FARK ETTİ

Annesinin banyo yaptırırken, boynundaki morluğu sorması üzerine mağdur kızın olayı anlatması sonrası Ş.Ç. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Ş.Ç. ile mağdur kız çocuğunun şikayetçi anne ve babası hazır bulundu.

"BANA İFTİRA ATIYORLAR"

Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen sanık Ş.Ç., "Benim de evladım var. Böyle bir şeyi nasıl yapayım. Bana iftira atıyorlar" dedi. Sanık avukatı da müvekkili ile mağdurun anne ve babası arasında kira isteme meselesi yüzünden husumet olduğunun sabit olduğunu belirterek beyanlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Anne ve baba ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Duruşma savcısının beraat yönünde mütalaa verdiği davada, mahkeme heyeti sanık Ş.Ç.'nin eyleminin 'sarkıntılık' kapsamında kaldığına hükmederek, bu suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA
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Kayseri, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğunu kucağına alıp boyundan öpen bina görevlisi, 'sarkıntılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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