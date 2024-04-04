Binance, Bitcoin Ordinals\'ı Desteklemeyi Sonlandırıyor

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Kripto para borsası Binance, NFT pazarındaki ürün yelpazesini yeniden yapılandırma kapsamında önemli bir karar aldı. Alınan yeni kararla birlikte Binance, 18 Nisan'dan itibaren Bitcoin Ordinals'ı içeren işlemleri desteklemeyi sonlandıracak.

Binance NFT, Bitcoin Ordinals Desteklemeyi Sonlandırıyor

Kripto para borsası Binance, NFT pazarındaki ürün tekliflerini yeniden yapılandırma kapsamında Bitcoin Ordinals'ı içeren işlemleri desteklemeyi sonlandıracağını duyurdu.

Bitcoin Ordinals, Bitcoin Blockchain ağında sanat, metin veya video gibi dijital içeriklerin yazılmasını sağlayan ve popüler bir NFT formu haline gelen bir protokolü olarak faaliyet gösteriyor. Binance, kısa bir süre önce yayımladığı blog yazısında, 18 Nisan itibarıyla Bitcoin Ordinals alım-satım ve para yatırma işlemlerine son vereceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada Binance kullanıcılarına, Bitcoin NFT'lerini 18 Mayıs 2024 tarihine kadar çekmeleri tavsiye edildi. Açıklamada ayrıca, 10 Nisan 2024'ten sonra Bitcoin NFT'leriyle ilgili airdrop, fayda ve hizmetlerin de sonlandırılacağı belirtildi.

Binance'in bu hamlesi, Bitcoin protokolünde veri gömme işlevinin Ordinals'ın tanıtımıyla birlikte popülerlik kazanmasının ardından geldi. Ethereum'un benzersiz dijital sanatlarına benzer şekilde, Bitcoin işlemlerine doğrudan gömülen bu NFT'ler, özellikle 2022'nin sonlarında dikkat çekti.

Bitcoin Blockchain ağında gerçekleşen yüksek hacimli NFT işlemleri, işlem sürelerini yavaşlatarak ve ücretleri artırarak zaman zaman ağı tıkadı. Dune Analytics verilerine göre bugüne kadar Bitcoin ağında 64 milyondan fazla giriş kaydedildi ve 423 milyon dolardan fazla işlem ücreti geliri elde edildi. Son olarak Binance, Mayıs 2023 döneminde Bitcoin NFT'lerini desteklediğini açıklamıştı.