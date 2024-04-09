Binance, Merkez Arayışında Son Aşamaya Yaklaştı - Son Dakika
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Binance, Merkez Arayışında Son Aşamaya Yaklaştı

Binance, Merkez Arayışında Son Aşamaya Yaklaştı

Binance CEO'su Richard Teng, kripto para borsasının merkezini belirlemek üzere değerlendirme sürecinde olduklarını belirtti. Teng, düzenleyici çerçeve, ürün yelpazesine uygunluk, vergi politikaları gibi faktörlerin merkez seçiminde etkili olduğunu vurguladı. Eski CEO'nun merkeze ihtiyaç duymadıklarını savunmasına rağmen, Teng'in görevi devralmasıyla merkez arayışı hız kazandı.

09.04.2024 15:12  Güncelleme: 15:20
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Binance CEO'su Richard Teng, kripto borsasının merkezini belirlemek üzere dünyanın çeşitli yargı bölgeleriyle değerlendirme sürecinde olduklarını açıkladı. Binance'in bu süreci, ürün yelpazesine ve düzenleyici uyumluluğa bağlı olarak şekilleniyor.

Binance CEO'su Teng: Düzenlemeler Kripto Endüstrisinin En Büyük Zorluğu

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, merkezini kuracağı ülke arayışında sona yaklaşıyor. Şirketin CEO'su Richard Teng, Paris Blockchain Haftası'nda yaptığı açıklamada birkaç yargı bölgesiyle görüşmelerin devam ettiğini ve karar verme sürecinde olduklarını belirtti. Teng, ülke seçiminde düzenleyici çerçeve, ürün yelpazesine uygunluk, vergi politikaları gibi birçok faktörün etkili olduğunu vurguladı.

Binance, uzun süredir merkezi olmayan yapısıyla biliniyordu. Eski CEO Changpeng Zhao, bir merkeze ihtiyaç duymadıklarını savunmuş ancak daha sonra bu görüşünden vazgeçtiğini açıklamıştı. Teng'in görevi devralmasıyla birlikte merkez arayışı hız kazandı ve yapılan son açıklamalar Binance'in merkez arama sürecinde son aşamaya geldiğini gösteriyor. Teng, konuyla ilgili "Hazır olduğumuzda duyuracağız." dedi.

Binance CEO'su Richard Teng açıklamasında, kripto para sektöründeki düzenleyici belirsizliklerle ilgili düşüncelerini de aktardı. Her bölgenin farklı yaklaşımları nedeniyle mevcut düzenlemelerin çelişkili ve tutarsız olduğunu belirten Teng, küresel standartların oluşturulmasının sektörün en büyük zorluklarından biri olduğunu ifade etti.

Teng ayrıca Nijerya'da gözaltına alınan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan ile ilgili gelişmelere de değindi. Binance'in Nijerya hükümetiyle iş birliği içinde olduğunu ve Gambaryan'ın durumunu çözmek için çalıştıklarını belirten Teng, konu hakkında daha fazla detay vermekten kaçındı.

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