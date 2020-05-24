Bingöl'de, 1 ay aradan sonra koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika

Bingöl'de, 1 ay aradan sonra koronavirüs vakası görüldü
BİNGÖL İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, bir ay aradan sonra şehir dışından gelenlerden kaynaklı koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı.
BİNGÖL İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, bir ay aradan sonra şehir dışından gelenlerden kaynaklı koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' çağrısına uyulmasıyla son bir aydır yeni vakanın görülmediği Bingöl'de, şehir dışından gelenlerin bazılarının koronavirüs testi pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, filyasyon sistemiyle koronavirüs testi pozitif çıkanların temas ettiği kişilerin belirlendiğini söyledi. Kente gelenlerin 14 gün süreyle kimseyle temas etmemesi gerektiğini söyleyen Gündoğdu, "Pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu gayretle son bir aydır salgın ilimizde kontrol altında tutulmuştu. Ancak şehir dışından gelen vatandaşlarımızla beraber son birkaç gündür maalesef kısmi artışlar görüldü. Filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun bir gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 01:19 Kaynak: DHA
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