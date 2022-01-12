Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 13 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 2, Genç'te 2, Karlıova'da 3, Solhan'da 4 ve Yayladere'de 2 köye ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar iş yerinin ve evin önünü temizledi.
Karlıova ilçesinde de etkisini sürdüren kar yağışı, gece saatlerinde ışıkların yansımasıyla güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de 13 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika