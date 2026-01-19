Bingöl'de 280 Köy Yolu Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bingöl'de 280 Köy Yolu Kapatıldı

19.01.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de etkili kar yağışı nedeniyle 280 köy yolu ulaşıma kapandı, karla mücadele çalışmaları sürüyor.

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışıyla birlikte il genelindeki 280 köy yolunun tamamı ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için sahada çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün gece başlayıp, aralıksız süren kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışla, kent merkezi ve ilçeler beyaza büründü. Cadde ve sokaklar karla kaplanırken, sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, dükkanlarının önünde biriken karları temizledi. Vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki karları temizlemek için çaba harcadı.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü. Sürücüler araçlarıyla düşük hızla ilerlerken, yayalar yürümekte güçlük çekti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki 280 köy yolunun tamamı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, kent genelinde açık köy yolu bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, 110 personel ve 53 iş makinesiyle sahada görev yapan ekiplerin, özellikle yüksek rakımlı ve ulaşımı zor bölgelerde yol açma çalışmalarına öncelik verdiği ifade edildi. Öte yandan, Karlıova ilçesinde yaklaşık 3 haftadır süren yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. Tek katlı evlerin kara gömüldüğü ilçede, kapanan köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Bülent TEMİZ/BİNGÖL,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bingöl, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 280 Köy Yolu Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü

13:17
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
12:35
Esra Ezmeci’ye hapis cezası iddiası Ünlü sunucudan ilk açıklama geldi
Esra Ezmeci'ye hapis cezası iddiası! Ünlü sunucudan ilk açıklama geldi
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 13:40:35. #7.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de 280 Köy Yolu Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.