Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de 8 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?