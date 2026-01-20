Bingöl'de Çığ Faciası Kılpayı Önlenmiş - Son Dakika
Bingöl'de Çığ Faciası Kılpayı Önlenmiş

20.01.2026 13:46
Yedisu-Karlıova yoluna düşen çığ, araçtaki vatandaşların saniyelerle kurtulmasını sağladı.

Bingöl'ün Yedisu ile Karlıova ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. O sırada araçla yolda ilerleyen vatandaşlar saniyelerle kurtuldu.

Bingöl ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. 2 gün süren yağış yerini don ve tipiye bıraktı. Kırsalda kar kalınlığı 1 buçuk metreyi bulurken Yedisu - Karlıova kara yolu Kızılçubuk mevkisine çığ düştü. O sırada araçla yolda ilerleyen vatandaşlar saniyeler ile çığ altında kalmaktan kurtuldu. Vatandaşlar ardından durumu Karayolları ve İl Özel İdareye bildirdi. Ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ise "Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Karlıova, Güvenlik, 3-sayfa, Yedisu, Bingöl, Ulaşım, Son Dakika

