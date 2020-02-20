Bingöl'de demiryolundaki köprüler, göz kamaştırıyor - Son Dakika
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Bingöl'de demiryolundaki köprüler, göz kamaştırıyor

7 saat önce

Bingöl'ün Genç ile Solhan ilçeleri arasındaki Kalehan ve Kalehan 1 barajları üzerine inşa edilen köprüler, dikkat çekiyor.

Bingöl'de demiryolundaki köprüler, göz kamaştırıyor, System.String[]

Bingöl'ün Genç ile Solhan ilçeleri arasındaki Kalehan ve Kalehan 1 barajları üzerine inşa edilen köprüler, dikkat çekiyor.

Van Gölü Ekspresi ile yük trenlerinin geçtiği güzergahlardaki barajlar üzerine inşa edilen köprülerden geçen tren, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.


Dik İstasyonu ile Oymapınar istasyonları arasında yapılan ve her biri 500 ile 900 metre arasında değişen 3 köprüden geçen tren, fotoğrafçılara görsel şölen sunuyor.

Yüksek ve karlı dağlar arasından geçen Van Gölü Ekspresi, haftanın 2 günü Ankara'dan Tatvan'a, oradan tekrar birer gün arayla aynı güzergahtan dönerek Ankara'ya gidiyor.

Van Gölü, Bingöl, Solhan, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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