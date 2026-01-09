Bingöl'de Hırsızlıktan Tutuklama - Son Dakika
Bingöl'de Hırsızlıktan Tutuklama

09.01.2026 19:23
Bingöl'de hırsızlık şüphesiyle yakalanan şahıs, adli mercilerce tutuklandı.

Bingöl'de hırsızlık yapan ve polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "05.01.2026 ve 06.01.2026 tarihlerinde ilimiz merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık olayının fail ya da faillerinin tespiti ve teminine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan detaylı ve ısrarlı saha çalışmaları neticesinde; Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli 1 (bir) şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, Yakalama esnasında şahsın üzerinden temin edilen; 24.830 TL nakit para ve 1.98 gram ağırlığındaki Esrar maddesi muhafaza altına alınmış, ayrıca şahıs hakkında TCK 191 kapsamında işlem gerçekleştirilmiş ve ihlal ettiği trafik kuralları kapsamında 46.874 TL tutarında İdari para cezası uygulanmıştır. Farklı konularda çokça suç kaydı bulunan şüpheli şahıs adli mercilere intikal ettirilmiş olup, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Bingöl, Suç, Son Dakika

