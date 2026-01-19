Bingöl'de İş Yerine Giren Kurt Yakalandı

Bingöl'de bir iş yerine giren kurt belediye ekiplerince yakalandı.

Yenişehir Mahallesi'nde oto lastik tamiri yapan iş yeri sahibi Yusuf Demir, dizdiği lastiklerin içinde kurt olduğunu fark etti.

Demir'in haber vermesi üzerine bölgeye Bingöl Belediyesine bağlı hayvan barınağında görevli uzman ekip sevk edildi.

Ekibin çalışmasıyla yakalanan kurt, araçla hayvan barınağına götürüldü.

İş yerinde görülen kurt, cep telefonuyla kaydedildi.