Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Son Güncelleme: 27.09.2023 15:29

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç ilçesinde, kafa kafaya çarpışan 2 otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Bingöl- Genç kara yolunda meydana geldi. Y.T.'nin kullandığı otomobil ile Serkan Girmenç'in kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her 2 aracın da ön aksamları parçalandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekibinin kontrolünde Serkan Girmenç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Y.T. ile ismi henüz öğrenilemeyen diğer yaralı, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Girmenç'in cenazesi de otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: DHA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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