Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Genç ilçesinde, kafa kafaya çarpışan 2 otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Bingöl- Genç kara yolunda meydana geldi. Y.T.'nin kullandığı otomobil ile Serkan Girmenç'in kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her 2 aracın da ön aksamları parçalandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekibinin kontrolünde Serkan Girmenç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Y.T. ile ismi henüz öğrenilemeyen diğer yaralı, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Girmenç'in cenazesi de otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.