Bingöl'de Kar Nedeniyle Yollar Kapandı

Bingöl'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Bingöl- Elazığ ve Bingöl- Erzurum kara yollarının tır geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, sürücülere kentteki kar nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ Devlet Yolu'nun Bingöl Sancak Kavşağı ile Karakoçan Ayrım Kavşağı arası saat 07.45 itibarıyla, Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası saat 07.50 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır."