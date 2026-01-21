Bingöl'de Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Bingöl'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Bingöl\'de Karla Mücadele Devam Ediyor
21.01.2026 11:15
Bingöl'de etkili kar yağışı nedeniyle kapanan yollar için ekipler aralıksız çalışıyor.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında çalışmalar gece gündüz demeden aralıksız sürüyor.

Meteorolojinin uyarı verdiği Bingöl'de kar yağışı 2 gün boyunca etkili olurken, kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi 110 personel ve 53 araç ile sahaya çıktı. Ekipler, zorlu kış şartlarında gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun tipi ve zaman zaman etkisini artıran soğuk hava, çalışmaları yer yer zorlaştırsa da ekiplerin sahadaki mücadelesi devam ediyor. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

