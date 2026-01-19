Bingöl'de Yüzük Çıkarma Operasyonu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Parmağındaki yüzüğü kendi imkanları ile çıkaramayan kişi Solhan Devlet Hastanesine başvurdu.
Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastaneye gelen itfaiye ekibi, motorlu mini alet yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı. ???????
