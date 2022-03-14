Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli

14.03.2022 22:17
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilçedeki eğitim kurumlarında 15 Mart Salı ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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