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Bingöl Valisi Ekinci, yılın ahileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Bingöl Valisi Ekinci, yılın ahileri ile bir araya geldi

14.09.2021 16:32
Bingöl Valisi Ekinci, yılın ahileri ile bir araya geldi, System.String[]

Bingöl'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın ahileri Vali Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.

Bingöl'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın ahileri Vali Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.

Esnaflar arasında yardımlaşma ve dayanışma ile toplumsal düzeni sağlamak ve usta-çırak ilişkisini düzenlemek amacıyla yüzyıllardır Anadolu'da sürdürülen bir gelenek olan 'Ahilik Haftası' kutlamaları kapsamında, yılın ahisi seçilen Ali Bars, yılın kalfası seçilen Berat Burkankulu ve yılın çırağı seçilen İsmail Berkay Buketçi Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti. 13-19 Eylül Ahilik Haftası kapsamındaki etkinliklerle ilgili olarak Vali Ekinci'ye bilgiler verilen ziyarette, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Bayram, Ticaret İl Müdürü Abdulvahab Tanık ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yılmaz Çapak da hazır bulundu.

Vali Kadir Ekinci, yılın ahisi seçilen Ali Bars, yılın kalfası seçilen Berat Burkankulu ve yılın çırağı seçilen İsmail Berkay Buketçi'ye Ticaret Bakanlığı tarafından yılın ahisine, kalfasına ve çırağına gönderilen plaket ile teşekkür belgelerini takdim etti. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Ekinci, yılın ahisi, kalfası ve çırağını tebrik ederek tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutlayıp bol ve bereketli kazançlar diledi. Ahilik geleneğinin yüzyıllar öncesinden esnaf ve sanatkarların örgütlenmesinin temel taşı olduğunu dile getiren Vali Kadir Ekinci, "Dünyada bir eşi olmayan bu nadide mirasın geleceğe aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Çünkü toplumsal hayatımızın önemli bir dinamiği olan esnaf ve sanatkarlarımızın kökleri bu kültüre dayanmaktadır. Bu kurum binyıllara dayanan sosyal ve kültürel hayatımızın, inanç ve ahlakımızın bir yansımasıdır. İlimizde de esnaf ve sanatkarlarımızın ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan bu felsefeyi en güzel şekilde yaşattığına ve yaşatacağına inancım tamdır. Yılın Ahisi seçilen kardeşlerimin şahsında ahilik geleneğini, kültürünü devam ettiren ve yaşatan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutluyor, bu yıl düzenlenecek ahilik etkinliklerinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİNGÖL

Bingöl Valisi Ekinci, yılın ahileri ile bir araya geldi
Bingöl Valisi Ekinci, yılın ahileri ile bir araya geldi
Bingöl Valisi Ekinci, yılın ahileri ile bir araya geldi

Kadir Ekinci, Bingöl, Ahilik, Ekinci, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bingöl Valisi Ekinci, yılın ahileri ile bir araya geldi - Son Dakika


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