Bingöl Valisi Usta'dan Veda Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bingöl Valisi Usta'dan Veda Mesajı

15.01.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yalova Valiliğine atanması dolayısıyla veda mesajı yayımladı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yalova Valiliğine atanması dolayısıyla veda mesajı yayımladı.

Usta, mesajında, 19 Ocak Pazartesi günü Bingöl'den ayrılacağını belirtti.

Görev süresi boyunca Bingöl'ün refahı, huzuru ve gelişimi için çalıştıklarını vurgulayan Usta, eğitimden sağlığa, güvenlikten tarıma, sosyal desteklerden kamu yatırımlarına kadar birçok alanda önemli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Bingöl halkının samimiyetinin en büyük motivasyonu olduğunu ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Görev yaptığım yıllar boyunca muhabbet lisanıyla konuşmaya, aşkla ve şevkle çalışmaya, her bir insanımızın özel olduğunu bilerek Bingöl'e ve Bingöl halkına hizmet etmeye gayret ettim. Bingöl'ün her sokağında, mahallesinde, köyünde ve ilçesinde bir hatıram var. Bu şehir ve insanları kalbimde müstesna bir yer edindi. Bu şehirde yürürken yalnızca mesaimi değil, kalbimi de taşıdım. Aşağı Çarşı'yı, Afatları, Beşyol'u, Bingöl dağlarını, yaylalarını, insanını, sessiz duaları ve isimsiz teşekkürleri kalbimin en derin köşesinde birlikte götürüyorum. Gönlünü kırdıklarımız, sürç-ü lisanımız, hatamız olduysa affola; Bingöl'e ve aziz Bingöllülere selam olsun."

Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, kamu kurumlarına ve Bingöl halkına teşekkür ederek, "Yalova'da da Bingöllü kardeşlerimin her zaman bir kapısı olduğunu bilmelerini isterim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ahmet Hamdi Usta, Yerel Haberler, Valilik, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Valisi Usta'dan Veda Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:18:52. #7.11#
SON DAKİKA: Bingöl Valisi Usta'dan Veda Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.