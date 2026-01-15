Bingöl Valisi Usta'dan Veda Mesajı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yalova Valiliğine atanması dolayısıyla veda mesajı yayımladı.

Usta, mesajında, 19 Ocak Pazartesi günü Bingöl'den ayrılacağını belirtti.

Görev süresi boyunca Bingöl'ün refahı, huzuru ve gelişimi için çalıştıklarını vurgulayan Usta, eğitimden sağlığa, güvenlikten tarıma, sosyal desteklerden kamu yatırımlarına kadar birçok alanda önemli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Bingöl halkının samimiyetinin en büyük motivasyonu olduğunu ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Görev yaptığım yıllar boyunca muhabbet lisanıyla konuşmaya, aşkla ve şevkle çalışmaya, her bir insanımızın özel olduğunu bilerek Bingöl'e ve Bingöl halkına hizmet etmeye gayret ettim. Bingöl'ün her sokağında, mahallesinde, köyünde ve ilçesinde bir hatıram var. Bu şehir ve insanları kalbimde müstesna bir yer edindi. Bu şehirde yürürken yalnızca mesaimi değil, kalbimi de taşıdım. Aşağı Çarşı'yı, Afatları, Beşyol'u, Bingöl dağlarını, yaylalarını, insanını, sessiz duaları ve isimsiz teşekkürleri kalbimin en derin köşesinde birlikte götürüyorum. Gönlünü kırdıklarımız, sürç-ü lisanımız, hatamız olduysa affola; Bingöl'e ve aziz Bingöllülere selam olsun."

Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, kamu kurumlarına ve Bingöl halkına teşekkür ederek, "Yalova'da da Bingöllü kardeşlerimin her zaman bir kapısı olduğunu bilmelerini isterim." ifadesini kullandı.