Binlerce anne bebeğini relaktasyon sayesinde emzirdi - Son Dakika

Binlerce anne bebeğini relaktasyon sayesinde emzirdi

Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi bünyesinde 10 ay önce açılan Relaktasyon Polikliniği sayesinde binlerce anne emzirme sorununa çözüm buldu

ADANA - Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası bünyesinde 10 ay önce açılan Relaktasyon Polikliniği sayesinde binlerce anne emzirme sorununa çözüm buldu.

Doğum yapan annelerin en büyük kabusu strese bağlı sütün kesilmesi. Adana'da birçok anne bebeğini emziremediği için doktorlara danışınca Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası bünyesinde 10 ay önce Relaktasyon Polikliniği açıldı. 7 gün 24 saat hem yüz yüze hem de '05423350401' numaralı telefondan hizmet veren poliklinik, binlerce annenin bebeğini yeniden emzirebilmesini sağladı.

Uygulamada, silikon beslenme pompası annenin göğsüne bağlanarak enjektör ile üstten mama veriliyor. Bu sırada bebek sütün anneden geldiğini düşünerek emmeye başlıyor ve bebek emdikçe süt kanalları uyarılarak süt üretimi yeniden başlıyor.

"Eğitimler düzenliyoruz"

Relaktasyon Polikliniği'nde görevli ebe Neriman Özcan, "Emzirmenin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için kurduğumuz bir poliklinik burası. Emzirme ile ilgili problem yaşayan annelere yüz yüze emzirmeyle ilgili ne tür problemler yaşadığını tespit ederek eğitimler düzenliyoruz. Daha sonra kontrollerimiz oluyor ve hasta başarılı emzirmeyi sağlayana dek eğitimlerimiz sürüyor" diye konuştu.

"Anneler mutlu ayrılıyorlar"

10 ayda hiç başarısız olmadıklarını belirten Özcan, "Emzirmek çok basit gibi görünen ama çok zor bir süreçtir. Annelerde hayal kırıklığı, bebeklerine yetememe gibi sorunlarla karşılaşarak ümitlerini yitirmiş bir şekilde bize geliyorlar. Biz bunun bu şekilde olmadığını motive ederek hastaya bunların gerçekleşebileceğini anlatıyoruz ve işin fiziksel kısmından bahsediyoruz. Emzirmek annenin bebeğine vereceği en güzel hediye olduğu için buradan anneler hep mutlu ayrılıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Anne sütü çok değerli"

Şuana kadar 605 anneye poliklinikte yüz yüze hizmet verdiklerini ancak 7 gün 24 saat boyunca cep telefonu üzerinden binlerce anneye yardımcı olduklarını kaydeden Neriman Özcan, daha sonra şunları söyledi:

"İl dışından da çok talep geliyor. Cep telefonu üzerinden de çok anneye yardımcı oluyoruz. Çok mutlu anneler böyle bir destek olduğu için. Gerçekten anne sütü çok değerli ve kıymetli bir besin ögesi. Her annenin bebeğine vermek istediği kıymetli bir ürün. O yüzden anneler mutlu olduğu için bizlerde mutlu oluyoruz."

Öte yandan, poliklinik sayesinde bebeğini emziren anneler, görevlilerin hazırladığı 'anı defteri'ne teşekkürlerini yazıyor.