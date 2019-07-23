Son Dakika Haberleri: Binlerce İzmirlinin katıldığı caz festivali bu yıl 2-3-4 Ağustos'ta
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Binlerce İzmirlinin katıldığı caz festivali bu yıl 2-3-4 Ağustos'ta

23 dakika önce

İzmir'de merakla beklenen 3. Caz Festivali, bu yıl 2-3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Binlerce İzmirlinin katıldığı caz festivali bu yıl 2-3-4 Ağustos'ta, System.String[]
İzmir'de merakla beklenen 3. Caz Festivali, bu yıl 2-3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Caz müziği tutkunlarının heyecanla beklediği organizasyon, MaviBahçe Kent Meydanında düzenlenecek.

Geleneksel hale dönüşen MaviBahçe Caz Festivalinin 3.'sü, bu yıl dopdolu bir programla izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Festival kapsamında caz sanatçıları; Erkan Oğur, Birsen Tezer, İlhan Erşahin, Selen Beytekin, Elif Çağlar, Ferit Odman, İmer Demirer, Önder Focan, Hamdi Akatay MaviBahçe Kent Meydanı'nda sahne alacak. Bu yıl 2-3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festivale yine çok sayıda sanatseverin katılması beklenirken, detaylı program için https://www.mavibahce.com.tr/jazz-festivali isimli internet sayfasının ziyaret edilebileceği belirtildi.

Geçtiğimiz yıllarda 30 bini aşkın seyirciyle rekor izlenme oranlarına ulaşan festival, solo ve grup performanslarıyla İzmir ve Ege Bölgesinden gelenlerin dikkatini çekmişti. - İZMİR
İzmir, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:39 Kaynak: İHA
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