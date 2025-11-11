Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti - Son Dakika
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
11.11.2025 20:51
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Rögarların tıkanması sonucu caddeler göle dönerken; bazı araçlar yolda kaldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle caddeler göle dönerken, bazı araçlar yolda kaldı.

İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kısa sürede etkili oldu. Mehmet Hikmet Uğraş Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu trafik durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu.

HAYATI FELÇ ETTİ

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalanırken caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. Küçük Sanayi Sitesi önündeki kavşak, BSH Kavşağı ve çevresinde de su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde ise oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Belediye ekipleri, yağışın etkilerini azaltmak için bölgede çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar altyapı yetersizliğine tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti - Son Dakika
