Bir annenin en zor sınavı

KANAL D'nin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği dram türündeki dizisi "Bir Annenin Günahı", 21 Kasım Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor. Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Pamir Pekin gibi deneyimli oyunculara Mert Yazıcıoğlu ve Simay Barlas gibi genç isimlerin eşlik ettiği dizinin yönetmen koltuğunda Filiz Gülmez Pakman oturuyor.

Kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramını işleyen dizide, "Kim bir başkası için kendi hayatını hiçe sayar?", "Bir anne, bir baba çocuğu için neleri göze alır?" soruları bir kez daha tartışmaya açılacak.

İMKANSIZ AŞK

Senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı "Bir Annenin Günahı"nda, Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Yusuf karakteriyle, Simay Barlas'ın oynadığı Yağmur arasında yaşanacak imkansız aşk da her yaştan izleyiciyi ekrana bağlayacak.