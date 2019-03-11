Son Dakika Haberleri: Bir Ay Önce Bıçaklayan Kişiyi Pompalı Tüfekle Vurdu

Bir Ay Önce Bıçaklayan Kişiyi Pompalı Tüfekle Vurdu

40 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada Fatih A., iddiaya göre bir ay önce kendisini bıçakla yaralayan Halil Gümüş'ü pompalı tüfekle vurdu.

Bir Ay Önce Bıçaklayan Kişiyi Pompalı Tüfekle Vurdu, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada Fatih A., iddiaya göre bir ay önce kendisini bıçakla yaralayan Halil Gümüş'ü pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Gümüş ameliyata alınırken, şüpheli Fatih A. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Kurşunlu Mahallesinde meydana geldi. Halil Gümüş, evinin önünde aralarında husumet bulunan Fatih A. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında iddiaya göre Fatih A., pompalı tüfekle Halil Gümüş'e ateş etti. Karnına isabet eden saçmalarla yere yığılan Gümüş ağır yaralandı. Gümüş, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Halil Gümüş'ün ameliyata alındı. Kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, olaydan 30 dakika sonra şüpheli Fatih A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

BİR AY ÖNCE BIÇAKLA YARALAMIŞ

Polisin olayla ilgili sürdürdüğü soruşturmada tüfekle vurulan Halil Gümüş'ün 34 gün önce çıkan kavgada Fatih A.'yı bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyodr. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:19 Kaynak: DHA

Bursa, Fatih, Gümüş, Güncel
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