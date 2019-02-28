"BİR Banka Soygunu Komedisi" 3 Mart'ta Unıq Hall'de!

Oyuncuların başarılı performası, hiç düşmeyen temposu ve kahkahasıyla adından söz ettiren oyun ilk kez Uniq Hall sahnesinde seyirciyle buluşuyor.

Serhat Tutumluer, Seren Şirince ve Bora Akkaş'ın oyun için, Cat's müzikali olmak üzere West End'te bir çok önemli şovun koreografisini yapan Shaun Henson'dan özel dersler aldığı oyun izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Kostümleri ve dekoruyla da çok konuşulan Bir Banka Soygunu Komedisi, National Theatre,Royal Shakespeare Company, Shakespeare's Globe gibi İngiltere'nin en önemli tiyatrolarında dekor tasarımı yapmış olan Anthony Lamble'ın imzasını taşıyor.

Yönetmenliğini Lerzan Pamir'in, çevirmenliğini Mehmet Ergen'in üstlendiği, "Bir Banka Soygunu Komedisi", şehir bankasına emanet edilen değerli elmasın peşine düşen soyguncuların kahkaha dolu hikayesini konu alıyor.

Oyun hakkında:

Bu şehirde herkes sahtekar! Minneapolis 'de hırsızlar kol geziyor.

Herkesin gözü Şehir Bankası'na emanet edilen paha biçilmez elmasta. Özellikle de hapisten kaçan azılı suçluların. Başı boş bırakılmış beceriksiz banka çalışanları, yan kesiciler ve bu karmaşanın içinden çıkan aşk hikayeleri.