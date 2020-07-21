Bir dönem Eurovision'a damga vurmuştu: Şebnem Paker şimdi nerede? - Son Dakika

Bir dönem Eurovision'a damga vurmuştu: Şebnem Paker şimdi nerede?

Türkiye'nin 1997 yılına kadarki Eurovision tarihinde elde ettiği en büyük başarılardan birini kazanan şarkıcı Şebnem Paker, Red Bull'un internet sitesinin Şimdi Neredeler röportaj serisinin konuğu oldu.

Bir dönem Eurovision'a damga vurmuştu: Şebnem Paker şimdi nerede?, System.String[]

Türkiye'nin 1997 yılına kadarki Eurovision tarihinde elde ettiği en büyük başarılardan birini kazanan şarkıcı Şebnem Paker, Red Bull'un internet sitesinin Şimdi Neredeler röportaj serisinin konuğu oldu. Geçmişe ve bugüne dair soruları yanıtlayan ve şimdilerde müzik öğretmenliği yapan Paker, "Kimsenin tanımadığı bir kız olarak yarışmaya katıldım ve üçüncü olduk. Benden öte 'Dinle' hatırlanır" dedi.

1997 yılında Türkçe sözlü şarkısı 'Dinle'yi seslendiren sanatçı Şebnem Paker 1997 yılında Eurovision'da üçüncü oldu ve Türkiye'nin o zamana kadarki en büyük Eurovision başarısını elde etti. Melis Danişmend'in redbull.com için hazırladığı Şimdi Neredeler röportaj serisinin son konuğu olan Şebnem Paker, şarkıyı kendisinin söyleyeceği netleştiği zaman tılsımını en başında hissettiğini aktardı. Eurovision'daki başarısının ardından müzik kariyerini sonlandıran sanatçı, o günden sonra hayatını müzik öğretmenliği yaparak geçirdi, sayısız öğrenci yetiştirdi ve bir ses eğitimi kitabı yayımladı.

YEREL MOTİFLER BARINDIRAN ŞARKININ BEĞENİLMESİNE ŞAŞIRDIM

"Finaller için iki ayrı parça seslendirmiştim, ben diğer parçaya daha çok yükselmiştim ama Dinle finale kaldı. Birinci olmak çok şaşırtmıştı beni. Çünkü alışık olduğumuz Eurovision şarkılarından çok farklıydı, insanların kabullenebileceğini düşünmemiştim açıkçası" sözleriyle şarkının seçilme sürecini aktaran Paker, şunları söyledi:

"Şarkı Avrupa'daki provalarında dinleyenler tarafından çok beğenildi. Yerel motifler barındıran bir şarkının bu kadar beğenilmesi olağanüstü şaşırttı beni. Ama Dublin'e gittiğimiz zaman provalarda şunu hissettim: Avrupa'nın her yerinden fanatikler dolduruyorlar salonu, sanki yarışmadaymışsınız gibi prova yapıyorsunuz. Sahneden indiğimde, 'Acayip bir şeyler oluyor' dedim. Çünkü daha ilk duydukları anda tempo tutmaya başladılar. ve o hafta boyunca sokakta yürürken star gibiydik, fanatikler tanıyorlardı. O zaman, 'Dinle bir şey yapacak' diye düşündüm. Yoksa stüdyo aşamasında hiç anlamamıştım."

'ŞARKININ HALA HAFIZALARDA KALMASI MÜZİĞİN SİHİRLİ GÜCÜ SAYESİNDE OLDU'

Hiçbir tanıtım yapılmadan Eurovision'daki başarısıyla bir anda tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Şebnem Paker, performansının hala hafızalardaki yerini korumasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi bu noktada çok şanslı hissediyorum. Müzik sektörü çok hırçın, belli bir düzeni olan, paranın pulun hakim olduğu, ilişkilerin yönlendirdiği, çalkantılı bir sektör. Dinle'nin kendi kendine, hiçbir destek almadan, sadece dinleyicilerin kendi arzularıyla takip etmeleriyle bunca yıla rağmen unutulmaması beni çok çok mutlu ediyor. Müziğin sihirli gücü böyle bir şey."

MİLLİ DUYGULAR VE BAŞARI DUYGUSU BİRLEŞTİ

Eurovision'un o dönemini anlatan Paker, "Yarışma bizler için çok önemliydi, uzun yıllar hayal kırıklığına uğradık. Sonra hiç kimsenin tanımadığı bir kız gitti, üçüncü olduk. Milli duygularla başarı duygusu birleşti ve beni de öyle gönüllerine yerleştirdiler, ne mutlu. Ama benden öte -kimisi adımı hatırlamaz- Dinle hatırlanır" dedi.

Şebnem Paker'in o günlere dair hatıralarını anlattığı röportajın tamamının Red Bull'un internet sitesinde yayınlandığı bildirildi.


Şebnem Paker, Red Bull, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 10:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Bir dönem Eurovision'a damga vurmuştu: Şebnem Paker şimdi nerede? - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmayan Ljajic, testi negatife dönünce sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü         
14:15
Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum         
13:59
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti         
13:42
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu         
13:27
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış         
13:14
AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak         
12:58
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti         
12:40
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm         
12:34
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor         
12:33
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun         
12:29
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi         
12:09
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu         
12:06
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı         
11:57
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü         
11:57
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın         
11:51
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur         
11:42
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti         
11:35
İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları koronavirüs nedeniyle işten çıkarılıyor İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları koronavirüs nedeniyle işten çıkarılıyor         
11:13
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı         
10:47
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!         
10:43
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak         
10:35
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor 12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor         
10:03
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı         
09:05
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı         
08:25
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu         
01:33
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı         
23:13
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
22:32
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 17:13:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir dönem Eurovision'a damga vurmuştu: Şebnem Paker şimdi nerede? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei