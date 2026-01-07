Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı

Bir vatandaşın çikolatalı kurabiye satın aldıktan sonra ürünü yerken içerisinden sigara izmariti çıktığını iddia etmesi üzerine ilgili ekipler harekete geçti. Şikâyet doğrultusunda yapılan incelemeler kapsamında, ihbar edilen işletmeye denetim gerçekleştirildi.

SON TÜKETİM TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER

İhbar ve şikayet üzerine sahaya çıkan Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede yaptıkları resmi kontrol sırasında süt ve peynir ürünlerinde son tüketim tarihinin geçtiğini tespit etti.

35 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan tespitlerin ardından tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, işletmeye idari işlem uygulandı. Ayrıca imalathanede uygunsuzluklar tespit edildi. Bu kapsamda işletmeye yaklaşık 35 bin TL tutarında idari para cezası kesildi.

KALDIRIMI DA İŞGAL ETMİŞLER

Aynı işletmede inceleme yapan Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise kaldırım işgali ve etiket mevzuatına aykırılık gerekçeleriyle işletmeye 5 bin 500 TL tutarında ayrı bir cezai işlem uyguladı.