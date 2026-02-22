Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
22.02.2026 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de yaşayan 56 yaşındaki Manjit Sangha'nın hayatı, evindeki köpeğiyle geçirdiği sıradan bir anın ardından adeta kabusa döndü. Köpeğinin elindeki küçük bir kesiği yalamasıyla vücuduna yayılan ölümcül enfeksiyon, talihsiz kadını sadece 24 saat içinde komaya sokarken hayatta kalabilmesi için dört uzvunun birden kesilmesine neden oldu.

İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan 56 yaşındaki Manjit Sangha, sıradan bir günün sonunda hayatının en büyük kabusuyla karşılaştı. Köpeğinin elindeki küçük bir kesiği yalaması sonucu vücuduna yayılan enfeksiyon, talihsiz kadının dört uzvunu kaybetmesine neden olan korkunç bir süreci başlattı.

SADECE 24 SAATTE ÖLÜME YAKLAŞTI

People'ın haberine göre olay, Temmuz 2025'te Sangha'nın işten dönmesiyle başladı. Kendini kötü hisseden kadın, ertesi gün eşi tarafından evde bilinci kapalı, dudakları morarmış ve uzuvları buz kesmiş halde bulundu. Eşi Kam Sangha, durumun hızını şu sözlerle özetledi:

"Bir gün önce köpekle oynuyordu, ertesi gün komadaydı. Bunun 24 saatten kısa sürede nasıl gerçekleştiğine inanamadık."

KALBİ ALTI KEZ DURDU

Hastaneye kaldırılan Sangha'nın durumu "sepsis" (vücudun enfeksiyona verdiği aşırı tepki) olarak teşhis edildi. Yoğun bakımda kaldığı süre boyunca kalbi tam altı kez duran Sangha, tıbbi olarak komaya alındı.

Doktorlar, kadının geçirdiği sepsisin, köpeği Simba'nın küçük bir kesik veya çiziğin üzerine yalaması sonucu oluşmuş olabileceğini belirledi.

Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

UZUVLARI AMPUTE EDİLDİ

Enfeksiyonun kan pıhtılaşmasını bozması nedeniyle organlara kan akışı durunca, doktorlar Sangha'nın hayatını kurtarmak için tek bir çare buldu: Amputasyon.

Cerrahlar, talihsiz kadının her iki bacağını diz altından ve her iki elini kesmek zorunda kaldı. Ayrıca gelişen zatürre ve safra taşı sorunları nedeniyle dalağı da alındı.

32 HAFTALIK YAŞAM SAVAI VE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Toplam 32 hafta süren hastane tedavisinin ardından hayata tutunan Sangha, evine döndü ancak artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ailesi, Sangha'nın hayatını kolaylaştırmak adına; robotik eller ve ileri düzey protezler, yoğun fizik tedavi ve psikolojik destek, evin engelli erişimine uygun hale getirilmesi, için bir bağış kampanyası başlattı.

Hayvanlar, Sağlık, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı
Yürekleri yakan olay 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Yürekleri yakan olay! 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

00:03
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 01:05:27. #7.11#
SON DAKİKA: Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.