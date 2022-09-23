iPhone 14, Nothing iPhone oldu! - Son Dakika
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iPhone 14, Nothing iPhone oldu!

23.09.2022 11:32
iPhone 14, Nothing iPhone oldu!

Bir kullanıcı, yeni aldığı iPhone 14'ü tıpkı Notghing Phone gibi şeffaf arka panel ile kullanmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Nothing, arka paneli şeffaf olan ve iç mekanizmasını gösteren telefonunu tanıttı. Tasarımı ile oldukça dikkat çeken bu telefon daha şimdiden bazı kullanıcılara ilham vermiş durumda. Bir kullanıcı, yeni aldığı iPhone 14'ü tıpkı Notghing Phone gibi şeffaf arka panel ile kullanmaya başladı.

iPhone 14, Nothing Phone'a özendi

Henüz tanıtımı üzerinden kısa bir zaman geçen iPhone 14, iç kanizmasını gösteren şeffaf paneli ile oldukça farklı görünüyor. Şu anda bu değişikliği kimin yaptığı bilinmiyor olsa da Twitter üzerinden birçok kullanıcı şeffaf kapaklı iPhone'u paylaşıyor.

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Telefonun cam arka panelini şeffaf bir türevi ile değiştiren kullanıcı bu sayede iPhone 14'ü adeta Nothing iPhone'a çevirmiş oldu. Apple'ın iPhone 14 modellerinin daha kolay tamir edilebilir olması için rahatça çıkarılabilen bir arka panel tasarımı nedeniyle, telefondaki bu değişimin mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

iPhone 14, Nothing iPhone oldu!

Paylaşılan görsellerde şeffaf arka kapak ile birlikte telefonun "L formlu" bataryası, kablosyz şarj bobini, anakartı, titreşim motoru ve Lightning girişinin iç tarafı açık bir şekilde görülüyor. Yapılan değişikliğin telefonun dayanıklılığını nasıl etkilediği ise merak konusu.

Her ne kadar farklı görünse de telefonun yeni haliyle eskisi kadar güçlü olup olmadığı büyük bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum aynı zamanda telefonun bazı özelliklerini de olumsuz etkileyebilir. En basit şekilde bu şeffaf kapaklı iPhone 14'te kablosuz şarj ve ısınma sorunları görebiliriz.

iPhone 14, Nothing iPhone oldu!

Apple daha önce de iPhone 4 ve 4s modellerinde yine çıkarılabilir arka panel tasarımını kullanmıştı. Şirket daha sonra ise iPhone X'te de benzer bir tasarım ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise çıkarılabilir arka paneli tasarımını iPhone 14 modellerinde görüyoruz.

Bakalım çıkarılabilir arka panel tasarımı sayesinde iPhone 14 modellerini nasıl şekillerde göreceğiz? Peki siz şeffaf arka kapaklı iPhone 14 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji iPhone 14, Nothing iPhone oldu! - Son Dakika

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