Birçok savaşa şahitlik eden Edirne'de savaş alanları turizme kazandırılacak - Son Dakika

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, tarih boyunca pek çok savaş yaşanan alanların turizm destinasyonu haline getirileceğini söyledi.

Soytürk, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 Turizm Stratejisi kapsamında Edirne'de tüm paydaşlarla birlikte 2022-2030 Turizm Master Planı'nı hazırladıklarını ifade etti.

Kentin kültür ve turizm varlıklarını öne koyarak mevcut potansiyeli artırmayı ve yeni turizm destinasyonları oluşturmayı hedeflediklerini belirten Soytürk, Edirne'nin turizmden aldığı payı büyütmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Soytürk, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Edirne'nin birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu vurguladı.

Kentin tarih boyunca farklı milletlerin savaşlarına sahne olduğunu belirten Soytürk, "Kültürel miras turizmi olarak Edirne'nin savaş alanları turizmine ait bir destinasyon haline getirilmesi için çalışmalarımız var." dedi.

Edirne pek çok savaşa şahitlik etti

Soytürk, Edirne'nin konumu nedeniyle tarihi boyunca orduların geçiş güzergahında bulunduğunu, kentin coğrafi ve stratejik olarak önemli bir konuma sahip olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Antik dönemlerden başlayarak, tarih boyunca birçok ordunun geçiş istikametinde bulunan Edirne, pek çok savaşın gerçekleştiği stratejik bir merkezdir. Edirne, Trak, Kelt, Pers, Got, Latin, Bulgar, Yunan ve Türk ordularının pek çok savaşına şahit olmuştur. Savaş alanları hem tarih severler hem de öğrenci grupları için önemli bir destinasyondur. Bu anlamda Master Plan'da bir ekibimiz önemli çalışmalar yaptı."

Soytürk, Balkan Savaşları'nda kullanılan tabyaların müze haline getirildiğini, bu müzelerin kente tur düzenleyen acentelerin turlarına ekleneceğini belirtti.

Edirne'nin sahne olduğu savaşlarda kullanılan silah ve benzeri ürünlerin turistik değere dönüştürüleceğini aktaran Soytürk, "Osmanlı, Antik Yunan, Trak, Pers, Latin savaşçıları ve Trakya'da doğduğu söylenen Yunan Savaş Tanrısı Ares'in sembollerinin kullanıldığı üniforma, silah, zırh, takı ve süslemeler oluşturulacak. Savaşçı Trak kabilesi köy konsept oteli ve canlandırma alanı kurularak dönem canlandırmaları turizm ürününe dönüştürülecek." ifadelerini kullandı.

Savaşların senaryoları oluşturulacak

Edirne'deki tarih öncesi döneme ait savaş alanlarının uzman tarihçiler tarafından belirlendiğini anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

"Trakya Üniversitesinden akademisyenler bu alanda önemli çalışmalar yapıyor. Seçilen savaşlar sonrasında senaryolar oluşturulacak. Özellikle bu savaşların gerçekleştiği tarihlere ilişkin 3D gösteriler yapılacak ve bu savaşlar ziyaretçilere seyrettirilecek. Tarihte Hadrianapolis Muharebesi olarak bilinen ve Roma orduları ile isyancı Gotların çarpıştığı meşhur savaş konusunda özel bir çalışma yapılacak. Savaşın Avrupalı turistlere yönelik turizm ürünü haline getirilmesi sağlanacak. Edirne'de savaş ordularının kullandıkları marşların günümüze taşınması için müzik tarihçileri ve konservatuarın ortak çalışması olacak."

Balkan Savaşlarına sahne olan Edirne'de, savunma sistemlerinin kurulu olduğu tabyalar savaş alanı destinasyon noktaları olacak. Canlandırmalar yapılarak ziyaretçilere o dönemde yaşananlar aktarılacak.