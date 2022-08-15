'Birgün' sineklerinin ölüm dansı - Son Dakika
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'Birgün' sineklerinin ölüm dansı

15.08.2022 20:34
'Birgün' sineklerinin ölüm dansı

'Birgün' sineklerinin ölüm dansı Ardahan Belediye Başkanı Demir: "'Birgün'lük sineklerle ilgili bilimsel çalışma yapılmalı" Ardahan'da gelişim sürecini tamamlayarak, çiftleşmek için uçuşan, 'birgün' ya da 'mayıs' olarak adlandırılan sinekler, aydınlatma direklerinin etrafında yaklaşık 1...

'Birgün' sineklerinin ölüm dansı

Ardahan Belediye Başkanı Demir: "'Birgün'lük sineklerle ilgili bilimsel çalışma yapılmalı"

ARDAHAN - Ardahan'da gelişim sürecini tamamlayarak, çiftleşmek için uçuşan, 'birgün' ya da 'mayıs' olarak adlandırılan sinekler, aydınlatma direklerinin etrafında yaklaşık 1 saat uçtuktan sonra ölüyor. Ömürlerinin büyük kısmını larva olarak suda geçiren birgün sineklerinin, 3 yıla kadar olan erginleşme sürecini tamamlayıp, sudan çıktıktan sonra ışığa yönelerek, çiftleşme uçuşu yapıp, toplu halde öldüğü belirtildi.

Görüntüsü ile kelebeği andıran ve "Bir Günlükler" olarak adlandırılan sinekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ardahan'da ölüm uçuşunu gerçekleştirmeye başladı. Aydınlatma lambası etrafında toplanan sineklerin, yaklaşık bir hafta boyunca bu uçuşu sürdürmesi bekleniyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Birgün"lük sineklerle ilgili bilimsel çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Demir, "Bir hafta sürüyor. Bu akımı duymuştum ama ben de ilk defa tanık oluyorum. Her yerde olmuyor ve özellikle Kura vadisinde son yıllarda olmaya başladı. Tarihi köprü üzeri kar tanesi gibi. Bu kayıtları gök bilimcilerle yada sineklerle ilgili çalışma yapan bilim adamları ile paylaşmak gerekiyor. Bilimsel çalışma sonucu bize Bir günlükler ile ilgili doğru bilgiyi verecektir" dedi.

Karanlığın çökmesiyle ölüme uçuşları böyle başlıyor.

Ardahan'da görüntüleri ile kelebeği andıran çok sayıda sinek, akşamın çökmesiyle Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi'nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor. Sineklerin yaklaşık yarım saat süren bu görsel şöleni, ölümleriyle noktalanıyor. Geçen yıl da aynı bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, yaklaşık bir hafta daha "ölüm dansını" sürdürmesi bekleniyor.

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Bu yayladaki herkes geçimini kazdan sağlıyor Bu yayladaki herkes geçimini kazdan sağlıyor Ardahan'da 'bir günlükler'in 'ölüm uçuşu' sürüyor Ardahan'da 'bir günlükler'in 'ölüm uçuşu' sürüyor
Kaynak: İHA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Birgün' sineklerinin ölüm dansı - Son Dakika

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