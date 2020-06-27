Biri şampiyonluk peşinde, diğeri düşmeme derdinde! Okay Yokuşlu oynayacak mı? - Son Dakika

Biri şampiyonluk peşinde, diğeri düşmeme derdinde! Okay Yokuşlu oynayacak mı?

Bu bir ilandırCELTA VIGO - BARCELONASalgın arasından Villarreal yenilgisiyle dönen Celta Vigo, sonrasındaki 3 maçtan 7 puan çıkartarak düşme hattından kurtuldu ve az da olsa nefes aldı.

Bu bir ilandır

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CELTA VIGO - BARCELONA


Salgın arasından Villarreal yenilgisiyle dönen Celta Vigo, sonrasındaki 3 maçtan 7 puan çıkartarak düşme hattından kurtuldu ve az da olsa nefes aldı.


Real Sociedad deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, zorlu Barcelona maçında ilk 11'deki yerini yeniden alacak.


Sakatlığını tamamen atlattığı belirtilen sağ bek Hugo Mallo maç kadrosunda olacak ama son 3 maçta olduğu gibi Kevin Vazquez karşılaşmaya başlayacaktır...


Barcelona ise Sevilla deplasmanında 2 puan bırakınca hatasız ilerleyen Real Madrid'e geçildi ve artık ipler ellerinde değil!


Estadio de Balaidos'ta oynadıkları son 5 resmi maçı da kazanamadıklarını hatırlatalım...


Sergio Busquets cezası, Frenkie de Jong da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Orta alanda Arturo Vidal, Ivan Rakitic ve Arthur üçlüsünü izleyeceğiz.


Barcelona son 5 lig maçında kalesinde gol görmedi.


Celta Vigo ise son 7 lig maçının 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.


%66'lık kesim şampiyonluk yolunda telafisi olmayan Katalan devine güveniyor...


Barcelona'nın Celta Vigo'ya attığı en güzel goller! izleyelim...




Villarreal, Celta Vigo, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 04:29 

Son Dakika Spor Biri şampiyonluk peşinde, diğeri düşmeme derdinde! Okay Yokuşlu oynayacak mı? - Son Dakika Spor
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