Son Dakika Haberleri: Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 101. yıl dönümü etkinliği
Son Dakika Güncel Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 101. yıl dönümü etkinliği

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 101. yıl dönümü etkinliği

7 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılımıyla anma töreni düzenlendi.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 101. yıl dönümü etkinliği, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılımıyla anma töreni düzenlendi.

İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Birinci Dünya Savaşı'nı resmen bitiren "Ateşkes Günü"nün 101. yıl dönümü dolayısıyla Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

Törene Macron, eski Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve François Hollande, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve çok sayıda davetli katıldı.

Macron, anıtın önüne çelenk bıraktıktan sonra Fransa'nın yurt dışındaki operasyonlarda görev yapan eski askerler ve davetlilerle tek tek tokalaştı.

Törende Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Fransız askerlerin aileleriyle de görüşen Macron, Elysee Sarayı'nda yurtdışı operasyonlarda görev yapan eski askerlerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankaragücü, borç dosyalarının çözümü için FIFA ile görüşmelere başladı!
Eşi ve kızının yüzünü naylon poşetle yaktı Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması: Rabia Naz'ın tırnağında bulunan DNA aynı soyağacından bir erkeğe ait

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:33:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 101. yıl dönümü etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]